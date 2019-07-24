حج / إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء تقدم خدماتها لضيوف الرحمن بمنفذ البطحاء



الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واس

بدأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في الجناح الخاص في الدعوة والإرشاد في منفذ البطحاء ومدينة الحجاج.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز الكليب أن الجناح يقدم في المنفذ خدمة ضيوف الرحمن القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والإجابة على استفساراتهم في الأمور التي يحتاجون إليها، سواء في الحج أو الدعوة في سبيل تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في جوٍ يكسوه الأمن والأمان طيلة رحلتهم الإيمانية وحتى عودتهم .

// انتهى //

21:17ت م

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