السعودية اليوم / تعليم جازان يبدأ في توزيع المقررات الدراسية على مكاتب التعليم بالمنطقة



جيزان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مطلع الأسبوع الحالي في ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة تمهيدًا لتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وأثنى المدير العام للتعليم بالمنطقة ياسر بن فتح الدين دويري على جهود العاملين في المستودعات المركزية الذين يبذلون جهودًا كبيرة لإيصال المقررات للمكاتب في وقت قياسي ومناسب قبل انطلاقة العام ، مضيفاً أن الإدارة سخرت كافة جهودها للاستعداد مبكراً للعام الدراسي، حيث يأتي إيصال المقررات للمكاتب كأحد خطوط العمل في الاستعداد مع صيانة المدارس والانتهاء من التشكيلات المدرسية والإشرافية وسد احتياج المدارس من المعلمين وتجهيز مرافق المدارس وغيرها من خطوط العمل في الميدان .

من جانبه أوضح المشرف على الخدمات المساندة أبوطالب صفحي أن إدارة المستودعات بدأت بمكاتب التعليم بالحد الجنوبي، وسينتهي إيصال المقررات لها مع نهاية الأسبوع، فيما سيتم إيصال المقررات لبقية مكاتب التعليم مطلع الأسبوع المقبل وفق خطة عمل تضمن وصول المقررات في وقت مناسب .

// انتهى //

21:16ت م

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