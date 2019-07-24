السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب



بريدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع سمو أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشائخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

// انتهى //

20:06ت م

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