السعودية | ماء زمزم والورود في استقبال حجاج باكستان بمكة

المناطق - عادل الزهراني

استقبل مكتب 78 بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان بماء زمزم والتمور والورود.

وقال رئيس المكتب المطوف طلال معتوق قصاص إن المكتب استفبل أول فوج تابع لهم من حجاج باكستان والبالغ عددهم ٤١٦ حاجاً لافتاً إلى أن مجموعات الخدمة الميدانية تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة، مبينا أنه يجري استقبال الحجاج عند وصولهم للعاصمة المقدسة بماء زمزم والورد والحلويات والتمور حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم.

وأكد قصاص أن المؤسسة تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وعبر الحجاج القادمون من باكستان عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام مقدمين شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك الحج.