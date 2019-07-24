صراف آلي للأدوية في مجمع الملك فيصل بالطائف

2019-07-24

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف صرافًا آليًّا يقوم بتقديم الأدوية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية، من خلال جهاز الصراف الذاتي للأدوية ATM، والذي يشبه صرافات “النقود”.

ويتمثل المشروع الجديد في تقديم خدمة صرف الأدوية للمرضى الذين لديهم إعادة صرف من خلال الجهاز دون الرجوع للصيدلية.

الجهاز يقدم الخدمة ٢٤ ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتبلغ سعة الجهاز ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وصفة شهريًّا.

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ويستطيع المريض الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل مع الصيدلية برغبته الصرف عن طريق الجهاز، وبعد تجهيز الوصفة يرسل الجهاز رسالة تلقائية للمريض تحمل رقم كود للصرف، وبدون انتظار يستطيع المريض التوجه للجهاز والصرف في أي وقت.

يأتي ذلك في إطار حرص المجمع في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المختلفة، التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في جميع الأقسام، كما أن استخدام التقنية ترفع كفاءة التشغيل وتقلل الهدر، وتسهم في التسهيل على المراجعين.

الجدير بالذكر أن المجمع لديه عيادة استشارة دوائية تقدم التثقيف اللازم خلال كامل أيام الأسبوع، يستطيع المريض الرجوع إليها عند الحاجة.