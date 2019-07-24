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ترقية 11 مفتشة بحرس الحدود
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، قرارًا بترقية (11) إحدى عشرة مفتشة من رتبة وكيل رقيب إلى رتبة رقيب، اعتبارًا من 1/ 10/ 1440هـ، ليصبح إجمالي من تمت ترقيتهن من مفتشات حرس الحدود منذ بداية عام 1440هـ (81) إحدى وثمانين مفتشة، وذلك بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.
ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية- حفظه الله- على العناية والاهتمام والدعم غير المحدود الذي يحظى به حرس الحدود ومنسوبوه من لدن سموه الكريم.
وهنأ الفريق البلوي المترقيات، سائلًا المولى عز وجل لهن التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهن، وأن تكون الترقية حافزًا لهن لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.
الجدير بالذكر، أن إجمالي من تم ترقيتهم من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود من الأفراد منذ بداية عام 1440هـ أكثر من تسعة آلاف، وذلك بمختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
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