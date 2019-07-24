2019-07-24

وظائف بالهيئة العامة للأوقاف في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف قيادية لذوي الخبرة العالية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير إدارة مكتب البرامج الإلكترونية، ومدير التخطيط الإستراتيجي والأداء)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير إدارة مكتب البرامج الإلكترونية (EProgram Management Office (EPMO) – Director):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (الأعمال، العلوم، الهندسة) أو تخصص ذات صلة أو ما يعادلها من التدريب والخبرة.

– يفضّل درجة الماجستير في (إدارة المشاريع).

– خبير في استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (Word وExcel وPowerPoint وProject وOutlook).

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مكتب إدارة المشاريع.

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2- مدير التخطيط الإستراتيجي والأداء (Strategic Planning and Performance – Director):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/07/24م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير إدارة مكتب البرامج الإلكترونية (EProgram Management Office (EPMO) – Director):

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2- مدير التخطيط الإستراتيجي والأداء (Strategic Planning and Performance – Director):

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