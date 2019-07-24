محافظ الحفر يوجه بتنظيم مزادات الصقور

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تفقد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد أمس الثلاثاء سوق الصقور والتقى خلال جولته بعدد من ملاك الصقور والمرابط.

وقال لـ “متابعات الخليج 365” رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح بن محمد العدواني: تشرفنا بزيارة الأمير منصور وتُعبر هذه التفاتة كريمة من سموه لخدمة المحافظة، فقد أسعد الجميع بزيارته واطلع على احتياجات سوق الصقور ووجه الأمانة بتطويره كما وجّه أهل السوق بتنظيم المزادات والمهرجانات والسباقات بشكل يرقى لتطلعات سموه وتطلعات القيادة الحكيمة.

من جانبه قال فهد إبراهيم البلوي صاحب مربط البلوي: أشكر محافظ حفر الباطن على زيارته لنا التي تُعد داعمًا لنا كملّاك مرابط ولجميع هواة الصقور بالمحافظة، وتؤكد هذه الزيارة مدى اهتمام سموه بكل ما يخدم المحافظة حيث تعد حفر الباطن وجهة لجميع هواة الصقور بالمملكة.

وعبّر صاحب مربط النايف للصقور موسى محيسن المطيري عن سعادته بزيارة محافظ حفر الباطن وحرصه على تطلع حاجات المهتمين بهذه الهواية، وأوضح المطيري أن سمو الأمير وعد إخوانه الصقارين بأن القادم سوف يكون أجمل ومبهرًا لمواكبة رؤية المملكة 2030 واهتمامها بالموروث الشعبي.

وتابع المطيري: كلنا ثقة بأن محافظة حفر الباطن ستكون بموقعها الجغرافي المميز وكثرة المهتمين بهواية الصيد بالصقور، المحافظة الرائدة في هذا النشاط على مستوى المملكة.

وفي ذات السياق قال صالح سبيل الرشيدي صاحب مربط القرناس: إن زيارة الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن للسوق والمرابط دليل على اهتمامه البالغ بالمواطن السعودي بكافة فئاته، وتلمسه لاحتياجاته وتذليل الصعاب لرفعته ولرفاهيته.

وأضاف الرشيدي: هنا كأصحاب لمرابط الصقور وصقارين، نُثمن ونشكر سموه جزيل الشكر والعرفان على هذه البادرة الطيبة، وكما تعودنا مثل هذه الزيارات التي تقوي اللحمة الوطنية بين الشعب وولاة أمره والتي ينتهجها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم.

إن هذه الزيارة من سموه الكريم لها الأثر البالغ والمحفز لدى المهتمين بالصقور بمحافظة حفر الباطن من ملاك وصقارين ببذل الكثير من الجهد لتطوير هذا الإرث الوطني والرقي به نحو مستقبل أفضل، ونظراً لما تمتلكه هذه المحافظة من قاعدة تاريخية فيما يخص الصقور وطرق تربيتها وتدريبها والعناية بها، فكلنا يدًا بيد نحو تحقيق ازدهار ونمو هذا الموروث، مدعومون في ذلك من ولاة أمرنا حفظهم الله.

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