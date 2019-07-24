الان تتابع واشنطن: القيادة الوسطى الأميركية ستتولى التنسيق مع القوة الأوروبية في مياه الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 34 دقيقة - 8:47 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، إن القيادة الوسطى الأميركية ستتولى التنسيق مع القوة الأوروبية في مياه الخليج.

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