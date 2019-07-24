الان تتابع “الغذاء والدواء” تحذر من استخدام “بودرة دهن العود” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام المنتج التجميلي “بودرة دهن العود” للعلامة التجارية “أجمل” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

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