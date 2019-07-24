أمير مكة يطلع على الخطة التشغيلية للكهرباء في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لدى استقباله بمقر الإمارة في جدة رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، على الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم حج هذا العام، والمشاريع الجديدة التي نفذت لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتشمل الخطة توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة 4383 ميجاوات بزيادة عن العام الماضي بنسبة 2%، وفي المشاعر المقدسة 332 ميجاوات بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7%، ومصادر تغذية احتياطية وفقا لخطط بديلة جرى إعدادها مسبقا، حرصا على موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طيلة موسم الحج.