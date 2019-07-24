192 كاميرا لحراسة مساجد الطرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف للحد من السرقات، ولمراقبة أعمال الصيانة والنظافة ورصد كل ما يدور فيها على مدار الساعة، زودت الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق، مساجدها بـ 192 كاميرا مراقبة، موصلة على أجهزة الهاتف المحمول بواسطة تطبيق خاص.

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وأوضح عضو اللجنة الاستشارية بمكتب الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق بمنطقة مكة المكرمة مساعد العيسى، أن الكاميرات تتيح لهم مراقبة المساجد عن بعد خاصة أنها منتشرة في أنحاء المملكة، كما تمكنهم من متابعة أعمال النظافة والصيانة على مدار 24 ساعة.

وأضاف أنه تم تركيب 8 كاميرات لكل مسجد، ثلاث منها بداخله وثلاث كاميرات لدورات المياه، وكاميرتان للمداخل الخارجية للرجال والنساء ومواقف السيارات، مبينا أن كل هذه الكاميرات مرتبطة بغرفة تحكم في المقر الرئيسي بالرياض وكذلك لدى فروع مكاتب الجمعية.

وأبان العيسى بأنه تم تسجيل بعض حالات السرقة وتم التعاون مع رجال الأمن في استعراض تسجيل الكاميرات الذي كان مفيدا، كما أن مراقبة المساجد ودورات المياه بالكاميرات هي عين مراقبة للأداء ولمعرفة أداء عاملي النظافة والصيانة وكذلك لتسجيل عدد المصلين.