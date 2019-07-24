كرت أحمر للضنك في 10 أحياء بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة

أعدت الشؤون الصحية بمحافظة جدة بالاشتراك مع أمانة المحافظة ووزارة البيئة والمياه والزراعة خطة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة مرض حمى الضنك ضمن المشروع التثقيفي الصحي لحمى الضنك بالمحافظة في مرحلته الثانية تحت مسمى (مشروع كرت أحمر للضنك 2019).

وذكرت مدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة الدكتورة سهى آل هزاع، أن الخطة فعلت في 10 أحياء بجدة، للسيطرة على بؤر توالد نواقل المرض، وإيصال الرسائل التثقيفية للمجتمع، بهدف تحسين الممارسات الصحية الوقائية التي تساهم في السيطرة على مرض حمى الضنك، مبينة أن الجهود في مكافحة الضنك تأتي استكمالا للمشروع الصحي للضنك، والذي أطلق في عام 2018 تحت مسمى «كرت أحمر للضنك 2018».

وأضافت أن المشروع يشمل ثلاثة جوانب، الأول مشروع كرت أحمر في المدارس، والثاني في المنازل، والأخير في الأماكن العامة، والتي تشمل الجوامع والمساجد والمراكز التجارية، لافتة إلى أن البرنامج يستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث إن الفرق المشتركة تقدم ثلاث خدمات للمجتمع، وهي التثقيف الصحي، والاستكشاف الحشري، والمكافحة الحشرية سواء مكافحة ميكانيكية أو كيميائية.

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