نظام لإصدار وكالات العدل الالكترونية خارج المملكة.. والبداية من مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتدشين نظام إصدار الوكالات الالكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

وقالت الوزارة إنها بدأت بالتعاون مع وزارة الخارجية تفعيل النظام ابتداء من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، على أن تتوسع الخدمة لاحقا لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.

ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع العدل، فيما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن «وكالاتي» من خلال بوابة العدل.

ويأتي النظام الجديد ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الالكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

إجراءات إصدار الوكالة سابقا «ورقي»

- تكلفة مادية

- أيام شحن

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- جهات للاعتماد

- لا يمكن فسخها الكترونيا

حاليا «الكتروني»

العمل بموجبها فور صدورها الكترونيا

تتيح للوكيل:

- الاستعلام عن وكالاتي

- التحقق من وكالاتي

- فسخ الوكالة