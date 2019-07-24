برنامج لإرشاد الحجاج باحترافية في المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام أمس برنامج «الريادة في حسن الوفادة»، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع.

وأوضح مدير الإدارة علي النافعي أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بالأسلوب في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم وإرشادهم باحترافية ليؤدوا مناسكهم بكل يسر سهولة وبالطريقة الصحيحة، حيث يطلع أعضاء هيئة المسجد الحرام على دور الهيئة في التوجيه الصحيح للحجاج وكيفية التعامل مع توافدهم للبيت الحرام، بإرشادهم وترتيب صفوفهم للصلاة ومعاونة كبار السن في أدائهم الطواف الصحيح، وعدم المزاحمة والسكينة في تنقلهم بين الطواف والصفا والمروة.

وحث النافعي الموظفين على القيام بالجولات الميدانية للتأكد من تنفيذ الخطة المرسومة لهم في المواقع المخصصة، حيث يخدم الحجاج في هذا الموسم 200 موظف في أكثر من موقع وعلى مدار الساعة في ثلاث ورديات بواقع 8 ساعات لكل وردية.