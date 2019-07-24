25 بعثة حج توكل لإتمام الهدي والأضاحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 25 اتفاقية مع بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج لتقديم خدمة شراء الهدي والأضحية، تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة، ووفق مميزات إضافية يقدمها المشروع لبعثات الحج.

وأوضح مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس وليد فقيه، أنه جرى التوقيع على مميزات إضافية، منها إمكانية إيصال كمية من اللحوم لمخيماتهم أثناء الموسم وعمولة تقدر بـ 6 ريالات عن كل سند يتم شراؤه، إضافة إلى تمكين فريق من حجاجهم من مشاهده نسكهم أثناء التنفيذ.

وأفاد بأن تعاون بعثات الحج مع المشروع جاء بعد سلسلة ندوات ولقاءات تعريفية مع المسؤولين عن شؤون الحج من السفراء والقناصل في الدول العربية والإسلامية في المملكة، بهدف توعية حجاجهم والاستفادة من الخدمات الجليلة التي يقدمها مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.