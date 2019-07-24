المغرب تستضيف قرعة العربية.. والاتحاد والشباب يمثلان السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف العاصمة المغربية الرباط السبت المقبل مراسم قرعة كأس بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وفقا لبيان صادر من الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية التي انطلقت العام الماضي تحت اسم كأس زايد وفاز بلقبها النجم الساحلي التونسي بعد تغلبه بهدف على الهلال السعودي في المباراة النهائية باستاد هزاع بن زايد بأبوظبي.

وأعلن الاتحاد العربي في بيان أن الفرق المشاركة في النسخة الثانية للبطولة هي أندية الشباب والاتحاد (السعودية)، والنجم الساحلي والترجي (تونس)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين).

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كما يشارك أيضا ظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بنغازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ32 من التصفيات الأولى والثانية.

وكان مدير اللجنة المنظمة للبطولة طلال آل الشيخ زار عددا من الاتحادات العربية المشاركة لتوقيع عقد مشاركة الأندية التي تخضع لمتطلبات قانونية تضمن عدم إخلالها بالمنافسات.

وشهدت البطولة في نسختها الأولى جوائز كبيرة، حيث حصل البطل على 5, 7 ملايين دولار، والوصيف 4 ملايين، وصاحب المركز الثالث 5, 1 مليون دولار، في حين نالت الفرق المتأهلة لربع النهائي على 600 ألف دولار، والمتأهلون للثمانية على 200 ألف دولار، ودور الستة عشر 175 ألف دولار.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة مبلغ نصف مليون دولار للأندية التي خرجت من الأدوار الأولى خلال النسخة الماضية.