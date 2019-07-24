62 حالة انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وصفت نقابة الصحفيين اليمنيين وضع الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي بأنه «خطير ومعقد».
وأكدت أنها رصدت 62 حالة انتهاك بحق الحريات الإعلامية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، وأوضحت في تقرير «أن المتضررين كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة من قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وتعذيب وشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم»، حيث ارتكب الحوثيون 39 حالة انتهاك بنسبة 63%، كما ارتكبت جهات مجهولة 5 حالات انتهاك بنسبة 8%.
وقال التقرير «إن الإحصاءات تظهر استمرار حالة العداء ضد الصحافة والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وتدهور أوضاع الإعلاميين المهنية والاقتصادية والمعيشية، بعد أربع سنوات من الحرب التي أثرت سلبا بشكل كبير على السلطة الرابعة والعاملين فيها».
تقرير نقابة الصحفيين
- 2 قتلا
- 12 تم الاعتداء عليهم
- 12 تعرضوا للتعذيب
- 8 اختطفوا
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