الكويت: إسرائيل تضاعف وتيرة العنف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات، إقدام إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة «صور باهر» في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس، عن المصدر قوله «إن هذه الأعمال تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها»، لافتا إلى أنها ستضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح المصدر أن «دولة الكويت إزاء هذه الممارسات بادرت وبالتنسيق مع جنوب أفريقيا وإندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الأمن تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات».