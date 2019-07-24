13 قتيلا في غارات جوية بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بادغيس

قتل 13 مسلحا على الأقل، من بينهم عناصر من جماعة «داعش - خرسان» في غارات جوية نفذتها قوات الأمن في أقاليم مختلفة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان بإقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان، وأضافت المصادر أن غارة جوية مماثلة قتلت مسلحا من طالبان بالإقليم.

بالإضافة إلى ذلك نفذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة قيصر بإقليم فارياب مما أسفر عن مقتل مسلح من طالبان.