أرباح ساسكو تتراجع 45% بالربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» في الربع الثاني من العام الجاري (2019) بنسبة 44.4% إلى 5.1 ملايين ريال مقارنة بـ9.2 ملايين ريال بالربع المماثل من العام الماضي. كما تراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22%، لتصل إلى 14 مليون ريال مقارنة بـ17.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان أمس على موقع تداول سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض نسبة هامش ربح المحروقات على الرغم من ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16)، وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 13.53%، مما كان له الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسة، وارتفاع إيرادات الاستثمارات.

كما أرجعت انخفاض الأرباح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض نسبة هامش ربح المحروقات على الرغم من ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16)، وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 17.47%، (مما كان لها الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وارتفاع الإيرادات الأخرى.