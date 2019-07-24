«سكني» يبدأ تسليم الأراضي المجانية في مخطط «عتود»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط للمستفيدين، بعد أن اكتمل حجزها خلال أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط.

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وقال البرنامج في بيان أمس، إن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.

وأضاف «سكني» أنه جرى توقيع عقود التسليم مع المستفيدين، كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كل المستفيدين، لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، علما أن المخطط تم طرحه للاختيار والحجز في شوال من العام الحالي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

ويقع مخطط «عتود» غرب مدينة خميس مشيط، ويتميز بقربه من النطاق العمراني.