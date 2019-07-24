تغطية اكتتاب الأفراد في عطاء التعليمية 426%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية، المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، متعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، أن نسبة تغطية الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد في الشركة 426%، حيث بلغ عدد المكتتبين 38,562 مكتتبا، ضخوا 148 مليون ريال للاكتتاب في 1.2 مليون سهم، بسعر 29 ريالا للسهم الواحد.

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وأوضحت «إتش إس بي سي» في بيان أمس أنه جرى تخصيص 1.2 مليون سهم للمكتتبين الأفراد، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 10.8 ملايين سهم للمؤسسات المكتتبة تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وشهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة، كما شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كل شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، والتي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

وستدرج أسهم الشركة في السوق السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.