فتح باب القبول لبكالوريوس جامعة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الباحة

بدأت جامعة الباحة أمس الأول استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك من خلال بوابة القبول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد الغامدي، أن التقديم متاح في كليات الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم والآداب بالمحافظات.

وأشار إلى أن المقاعد المتاحة للطالبات 150 مقعدا في تخصصات كليات العلوم والآداب بالمحافظات، بينما بلغت المقاعد المتاحة للطلاب 700 مقعد شاغر.