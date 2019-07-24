جامعة القصيم تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ بريدة
أعلنت جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل نتائج القبول في برامج الدراسات العليا «الماجستير»، والتي طرحتها أمام الراغبين في الدراسة بالفترة المسائية في مقر جامعة المستقبل بمدينة بريدة، حيث بلغ عدد المرشحين 122 طالبا وطالبة في 5 برامج دراسات عليا.
وأعلنت الجامعة فتح باب القبول في 5 برامج للدراسات العليا ممثلة في برنامج ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، بالإضافة إلى ماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال.
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