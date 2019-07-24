كبار السن يفتقدون المهارات الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت دراسة حديثة أن غالبية كبار السن في ألمانيا يعانون من قصور حاد في المهارات الرقمية.

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وأظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس، أن 41% فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما يشعرون بالثقة في التعامل مع الانترنت، وبلغت النسبة 36% في الفئة العمرية فوق 70 عاما.

وفيما يتعلق بالمعلومات عن التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها ومخاطرها، قيم نصف الذين تفوق أعمارهم 60 عاما خبرتهم بالجيدة أو الجيدة جدا، وبلغت نسبة التقييم الإيجابي بين الذين تفوق أعمارهم 70 عاما 36%.

وأشارت الدراسة، التي شملت نحو ألف شخص فوق 14 عاما، إلى أن هناك حاجة واضحة للحاق كبار السن بالركب فيما يتعلق بالمهارات الرقمية.