انهيارات أرضية تقتل 12 بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين
لقي 12 شخصا حتفهم جراء انهيارين أرضيين وقعا في إقليم قويتشو، جنوب غرب الصين.
ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، وقع انهيار أرضي الليلة الماضية وطمر 21 منزلا في قرية قريبة من مدينة ليوبانشوي.
وذكرت السلطات المحلية أن 11 شخصا لقوا حتفهم وجرى إنقاذ 11 آخرين في ساعة مبكرة من صباح أمس، فيما لا يزال 34 آخرون في عداد المفقودين.
ووقع انهيار آخر بمنطقة خهتشانج بالإقليم وتسبب في مقتل شخص، بينما لا يزال 6 آخرون مفقودين. وشارك أكثر من 650 شخصا في عمليات الإنقاذ.
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