حرارة الـ 40 درجة ترفع حالة الحذر بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أوفنباخ (ألمانيا)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أمس من موجة حر في جميع أنحاء ألمانيا، تصل معها درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

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وقال متحدث باسم الهيئة «إن موجة الحر تصل الى المناطق الواقعة على حافة جبال الألب والمطلة على الساحل، وهذا أمر نادر الحدوث للغاية، وعلى المتضررين من الحر الذين يبحثون عن متنفس بارد، الصعود إلى مرتفعات لا تقل عن 1500 متر. وبالطبع قمة تسوجشبيتسه الجبلية هي المنطقة الأبرد في ألمانيا».

وتطلق الأرصاد التحذير من الدرجة الثانية عندما تسود أجواء طقس بالغة السخونة طوال النهار، والتي تفوق فيها حينها درجة الحرارة الظاهرية 38 درجة مئوية. بينما تطلق الأرصاد التحذير من الدرجة الأولى عندما تكون درجات الحرارة الظاهرية عند 32 درجة مئوية أو أكثر خلال فترة الظهيرة.

يذكر أن الحرارة الظاهرية تختلف عن درجة حرارة الهواء، حيث يشمل قياس الحمل الحراري بجانب درجة حرارة الهواء، رطوبة الهواء والرياح والأشعة فوق البنفسجية.