الطيور لا تتكيف مع التغير المناخي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

قال باحثون إن الطيور رغم امتلاكها لاستراتيجيات التعامل مع التغير المناخي إلا أنها لا تستطيع مجاراة سرعة هذا التغير، مما يجعل عددا من الأنواع الحية مثل طائر القرقف وخطاف المخازن (سنون المخازن) وطائر العقعق الأوروبي، مهددة على المدى البعيد.

وتوصل الباحثون في معهد لايبنيتس لأبحاث حيوانات الحدائق والحيوانات البرية وباحثون دوليون، إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات 71 دراسة نشرت نتيجتها في العدد الحالي من مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» المتخصصة.

وأشار أصحاب الدراسة إلى أن بعض أنواع الطيور لا تنجح في التكيف، مثل طائر المور الشائع، «حيث لا تشعر هذه الطيور بأن الظروف قد تغيرت وأن عليها هي الأخرى أن تكيف دورة تناسلها تبعا لهذا التغير». وأكدت رادشوك أن نتائج الدراسة مقلقة.