، السفير العيفان يودِّع ضيوف برنامج خادم الحرمين من حجاج "مولودفا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة

ودَّع عبدالعزيز بن محمد العيفان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا وجمهورية مولودفا، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مولودفا لحج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك في حفل استقبال، أقامه بمقر السفارة.

وأكد العيفان في كلمة بهذه المناسبة أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للإسلام والمسلمين، ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن، وذلك بتسخير طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم كافة. متمنيا للضيوف حجًّا مبرورًا وعودًا حميدًا بعد أداء مناسكهم.

وعبَّر ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به السعودية وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.

ومن جانب آخر استقبل السفير العيفان بمقر السفارة رئيس وأعضاء بعثة منتخب السعودية الأول لكرة السلة الذي يقيم معسكره بمولودفا، وأشاد بالتزام اللاعبين وانضباطهم في المعسكر، والأداء الجيد الذي أدوه في المباريات الودية التي لعبوها، واختتم حديثه بالدعاء لهم بالتوفيق، وأن يرفعوا اسم الوطن.

ومن جهته، قدَّم المشرف على معسكر الأخضر، العميد مصطفى القبلي، شكره وتقديره للسفير على ما قدمه من تسهيلات منذ وصول البعثة، إضافة للمتابعة والاطمئنان والسؤال عن أحوال الجميع.