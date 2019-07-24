اخبار السعوديه

حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - جميع الحالات وضعها مستقر ولا زال الحادث قيد المتابعة

نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.

وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.

حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 08:11 PM

Advertisements

جميع الحالات وضعها مستقر ولا زال الحادث قيد المتابعة

حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا
عبدالله السالم

نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.

وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.

الكلمات المفتاحية

، حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا