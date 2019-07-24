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نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.
وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.
وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 08:11 PM
جميع الحالات وضعها مستقر ولا زال الحادث قيد المتابعةحريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا
نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.
وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.
وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.
، حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا ،
المصدر : الخليج 365
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