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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة توزيع "آيس كريم" بشكل مجاني في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدى 12 يوماً.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية - قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً".
ونشرت الأمانة صوراً أثناء توزيع الآيس كريم في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، والتي تلامس الـ 50 درجة مئوية.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 07:39 PM"أمانة مكة" توزع "آيس كريم" مجاناً.. تعرف على السبب
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة توزيع "آيس كريم" بشكل مجاني في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدى 12 يوماً.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية - قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً".
ونشرت الأمانة صوراً أثناء توزيع الآيس كريم في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، والتي تلامس الـ 50 درجة مئوية.
، "أمانة مكة" توزع "آيس كريم" مجاناً.. تعرف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
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