خادم الحرمين الشريفين ومشاهد من طفولة ولي العهد

أظهرت صورة قديمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ” حفظهما الله ” ، قبل عشرات السنين. ونشر حساب تاريخ آل سعود الصورة، مؤكدًا أنها خلال إحدى الاحتفالات السعودية، وقد انتشرت الصورة بشكل كبير بين النشطاء والمواطنين.

كما نشر أحد المواطنين، صورة لهما ” حفظهما الله ” ، حيث كان ولي العهد طفلًا يتعلم المشي ويمسك بيده خادم الحرمين الشريفين.

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