مقيم يعيد 7 آلاف ريال إلى إدارة سجون عسير فيتلقى مكافأة غير متوقعة

كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، مقيما من الجالية المصرية، نظير أمانته، حيث أعاد مبلغا ماليا قدره 7000 ريال إلى إدارة سجون منطقة عسير.
وذكرت مصادر أن المقيم “وليد منير فريد” كان يطلب أحد السجناء مبلغا ماليا، حيث قامت بتسديده اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، وبعد استلامه للمبلغ عاد لإدارة السجن مبيناً أنه تسلم في وقتٍ سابق مبلغ 7000 ريال من إجمالي مديونيته على السجين.
بدوره قدّم أمير عسير، شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادة المبلغ إلى صاحبه؛ ووجّه بمنحه مكافأة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن الأمير مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد آل مريط.
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