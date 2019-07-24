غدًا أول المرزم.. والزعاق يكشف ما سيحدثه بأجواء المملكة ومدته

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم آخر الجوزاء وغدًا الخميس أول المرزم.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم آخر الجوزاء، وغدًا الخميس أول المرزم، ويسميها بعض العامة بالقدحة، ويقولون: (لا دخَل المرزم فامل المحزم) كناية عن بداية كثرة التمر.

وأضاف: فيه تشتد الرطوبة على السواحل وتكثر السحب الكاتمة للأجواء للوسطى، ويشتد هبوب الرياح المغبرة على جازان وسواحلها وحرارته تسمى بطباخ التمر مدته 13 يومًا.