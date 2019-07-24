أمير مكة يكرم الأمانة.. و«القويحص»: دعمكم يعزز جهودنا التوعوية

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، أمانة العاصمة المقدسة؛ لمشاركتها في الحملة الإعلامية؛ لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك حضاري).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية تحت شعار (الحج رسالة سلام) في نسختها الثانية عشرة، والذي أطلق فيها جائزة للإعلام الجديد تحت مسمى (جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد) في أربعة أفرع، وهي: الفيلم القصير، الصورة، التغريدة، والسناب شات.

ورفع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه كل الجهات العاملة خلال موسم الحج، مثمنًا الجهود التي تبذلها كل القطاعات؛ لإنجاح الحملة الإعلامية التوعوية.

وأكد أن الأمانة وبكل طاقاتها وقدراتها المادية والبشرية والتقنية مجندة لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتسخير خدمات القطاع البلدي وتعزيز مشاركة جميع الأفراد في مجال نشر التوعية بما يرقى إلى مستوى تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية.