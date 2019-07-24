حج / الهيئة العامة للرياضة تعلن جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

أكملت الهيئة العامة للرياضة جميع الترتيبات اللازمة والخاصة بالمشاركة في المركز الكشفي التطوعي الـ 44 لخدمة الحجيج بمشعر منى بمكة المكرمة، حيث ستشارك بأكثر من 350 شاباً وجوالاً وقائدا كشفيا، يسهمون في خدمات المركز المقدمة لضيوف الرحمن في مشعر منى لموسم حج هذا العام 1440هـ، وكذلك مراكز خدمة حجاج البر والبحر بالمناطق والمحافظات وذلك ضمن برامج الهيئة المتنوعة التي تقدم للمجتمع، عبر وكالة شؤون الشباب بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة .

وبيَّن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبدالرحمن المسند، أن الهيئة أكملت جميع الاستعدادات، للمشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، من خلال هذا المركز التطوعي، مشيراً إلى أنه تم إعداد الخطة المناسبة لإنجاح عمل المركز في جميع مراحله بمشعر منى، الذي ستنطلق فعالياته غرة شهر ذي الحجة من خلال عملية المسح التي تستمر ثمانية أيام، بواقع ما يقارب (10240) ساعة عمل تطوعي وتشمل جميع المواقع بمشعر منة وإعداد الدليل الإرشادي تمهيداً لبدء عملية الإرشاد وإيصال التائهين إلى مخيماتهم، بالإضافة إلى الخدمات التي ستقدم للحجاج من خلال المنافذ البرية في مناطق (المدينة المنورة - القصيم – تبوك – الجوف – جدة – الأحساء).

وأشار المسند إلى أن الهيئة العامة للرياضة، وبتوجيه واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتشرف بأن تكون أحد القطاعات الحكومية التي تقدم الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة، في إطار ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم واهتمام لضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الراحة والطمأنينة لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة .

// انتهى //

19:32ت م

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