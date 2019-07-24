

بغداد 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

لقي خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي مصرعهم بعملية أمنية في منطقة سنجار غرب الموصل بشمال العراق.

وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي اليوم, بان الإرهابيين الخمسة لقوا مصرعهم بعملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة في سلسلة جبال سنجار, في ضوء معلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.

// انتهى //

19:30ت م

0199





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل خمسة من عناصر "داعش" بعملية أمنية بمنطقة سنجار غرب الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.