السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملات رقابية على محلات بيع اللحوم والأسماك



الطائف 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف حملة رقابية على محلات بيع الأسماك والمنتجات البحرية ومحلات بيع اللحوم والخضار والفواكه بمنشية باب الريع، وذلك لضبط المخالفات والتجاوزات الصحية.

وضبط مراقبو البلدية أكثر من 34 مخالفة منها تدني مستوى النظافة، سوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات خارج المحل، تدني بيئة التحضير والإعداد، عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وعدم تغطية اللحوم وحفظها بشكل صحيح، وتدني مستوى أدوات التحظير، واستخدام ادوات مخالفة في عرض اللحوم، وعرض الأسماك والمنتجات البحرية بشكل غير صحيح مما عرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدد من المخالفات الصحية الأخرى.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن البرنامج الرقابي الذي تنفذه البلديات الفرعية أسفر عن ضبط مخالفات للأنظمة والتعليمات جرى التعامل معها وفق لائحة الانظمة والتعليمات، كما خضعت المنشآت المخالفة للرقابة المستمرة للتأكد من تصحيح المخالفات.

وبينت أن الرقابة الصحية على منافذ البيع المتعلقة بالمستهلك تعمل وفق خطة رقابية لتكثيف المتابعة والفحص المستمر للمنشآت للحد من المخالفات للاشتراطات الصحية.

وأشارت الوكالة إلى أنها بدأت في تنفيذ حملة رقابية موسمية مع قرب حلول موسم الحج تهدف لزيادة الجولات الرقابية على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغائية وصوالين الحلاقة والملاحم والمخابز ومحلات التزيين النسائي والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة، للعمل على مدار الساعة وتنفيذ جولات ميدانية رقابية لكل بلدية فرعية وإدارة إشرافية.

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19:15ت م

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