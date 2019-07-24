السعودية اليوم / وزير البترول المصري يلتقي وزير الطاقة اليوناني



القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم، وزير الطاقة والبيئة اليوناني "كونستا نتينوس هادزيداكيس"، الذي يزور مصر حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تفعيل ودعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز، والفرص المتاحة في قطاع البترول والتي تسهم في التوسع في جذب الشركات اليونانية للعمل في مصر، وتحقيق المزيد من النجاحات في أنشطتها.

كما استعرض الجانبان الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر غدًا الخميس، بمشاركة اليونان، ودول المتوسط، والاتحاد الأوروبي.

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19:14ت م

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