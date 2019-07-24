السعودية اليوم / مدير شرطة منطقة الرياض يفتتح ورشة عمل " إدارة الأداء الوظيفي" // للصحف فقط //



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

افتتح مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري اليوم ورشة عمل بعنوان "إدارة الأداء الوظيفي" ، وذلك بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتنفيذ البرامج والخطط التطويرية للأمن العام .

واستمع المشاركون في ورشة العمل التي تنظمها شرطة منطقة الرياض لمدة يومين بالقاعة الرئيسية في مقرها بمجمع قصر الحكم الإداري، إلى محاضرة ألقاها خبير ومستشار الموارد البشرية عبدالله بن حسين العنزي، تناول فيها مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء .

// للصحف فقط // // انتهى //

19:08ت م

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