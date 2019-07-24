السعودية | الهيئة العليا للأمن الصناعي تقف على الاستعدادات لخدمة الحجاج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:56 مساءً, 24 يوليو 2019 م تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي قامت الأمانة العامة للهيئة, بالوقوف على الاستعدادات التشغيلية والآلية والبشرية للمنشآت البترولية, والصناعية, والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بشكل مباشر في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بما يضمن تعزيز الإجراءات والاحتياطات الأمنية, ويحقق توفير الإمدادات اللازمة من المياه والكهرباء والمشتقات البترولية.

كما قام منسوبو الأمانة وفروعها بمناطق مكة المكرمة, والمدينة المنورة, بزيارات ميدانية تفقدية لكافة المنشآت، وتنفيذ عدد من الفرضيات التي تم الإعلان عنها في حينها ومنها التجربة الفرضية لقطار الحرمين السريع والتجربة الفرضية بمحطة تحلية المياه المالحة في الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة.

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