السعودية | الجبير يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:42 مساءً, 24 يوليو 2019 م المناطق - الرياض استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسليو ديلانينا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.

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