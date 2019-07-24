اخبار السعوديه

إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-24

إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

كشفت السفارة في لندن أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عزم موظفيها إجراء إضراب في الأيام التالية: الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الاثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.

وأضافت السفارة في بيان لها أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح متابعات الخليج 365، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائري المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في هذه التواريخ بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا