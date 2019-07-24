- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت السفارة السعودية في لندن أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عزم موظفيها إجراء إضراب في الأيام التالية: الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الاثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.
وأضافت السفارة في بيان لها أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح متابعات الخليج 365، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائري المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في هذه التواريخ بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.