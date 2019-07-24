الهيئة العليا للأمن الصناعي تقف على الاستعدادات لخدمة الحجاج

جدة - عمرو شويل تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية

وقفت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي, تنفيذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة، على الاستعدادات التشغيلية والآلية والبشرية للمنشآت البترولية, والصناعية, والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بشكل مباشر في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بما يضمن تعزيز الإجراءات والاحتياطات الأمنية, ويحقق توفير الإمدادات اللازمة من المياه والكهرباء والمشتقات البترولية.

وأجرى منسوبو الأمانة وفروعها بمناطق مكة المكرمة, والمدينة المنورة, زيارات ميدانية تفقدية لكافة المنشآت، وتنفيذ عدد من الفرضيات التي تم الإعلان عنها في حينها ومنها التجربة الفرضية لقطار الحرمين السريع والتجربة الفرضية بمحطة تحلية المياه المالحة في الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة.