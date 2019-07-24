، منزلة بين منزلتين.. "ترامب" في قضية التدخل الروسي ليس بريئاً أو مداناً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير "مولر" لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت التواطؤ

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر، اليوم (الأربعاء)، أمام الكونغرس؛ أنّ تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية لم يبرّئ الرئيس دونالد ترامب بشكل تام، ولاسيّما من شبهة إعاقة سير العدالة، وذلك خلافاً لما يؤكّده الرئيس الأميركي.

وبحسب ما أوردته قناة "فرانس 24"، قال "مولر" أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب: "إنّ ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنّه ارتكبها".

وفي معرض ردّه على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر، قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "كلا، التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترامب".

وشدد "مولر" على أن التحقيق الذي أجراه واستمر نحو عامين أُجري بـ"نزاهة واستقلالية"، مشيراً إلى أن فريقه قال في التقرير: "إننا لن نقول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرماً. كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك".

ويتحدّث "مولر" في التقرير عن الجهود التي بذلتها روسيا لمساعدة ترامب عام 2016، لكن يضيف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة "ترامب" الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما، لكن "مولر" يتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن ضغوطات مريبة مارسها "ترامب" على سير التحقيق، ويؤكّد أنّه لا يمكنه تبرئة "ترامب" من تهم عرقلة عمل القضاء.