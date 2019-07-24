، "الصادرات" تستعرض خدمات تطوير المصدرين وتعزيز التواجد بالسوق العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئة وغرفة الشرقية

استضافت غرفة الشرقية، اليوم، ورشة العمل المتخصصة التي أقامتها "هيئة تنمية الصادرات السعودية"، بحضور ممثلي عدد من الشركات المصدرة والراغبة بالتصدير، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وتأتي هذه الورشة ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئة وغرفة الشرقية؛ بهدف تشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير لدى قطاع الأعمال من منسوبي الغرفة.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها الخدمات التي تقدمها الهيئة للوصول إلى الأسواق، والقنوات المهمة للتوزيع والبيع الدولي وخصائص كل منها، وكيفية اختيار القناة المناسبة وطريقة إدارتها، وطرق البحث عن الوكلاء والموزعين في الدول المستوردة ومعايير الاختيار المناسبة، بالإضافة إلى التعريف بشروط وبنود عقود الوكالة التجارية والتوزيع والحقوق والالتزامات للأطراف المعنيّة.

واستعرضت الورشة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة التي تقدم من خلالها مجموعة الحلول والبرامج لرفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين، ومنها البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي يتم الإعلان عنها من خلال صفحة تطوير المصدرين في الموقع الإلكتروني للهيئة.