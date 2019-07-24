دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يزور طفلًا مصريًا فقد والديه بحادث سير

زار أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، الطفل المصري الذي فقد والديه نتيجة حادث سير، بمستشفى الملك فهد.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو وصور لأمير المنطقة أثناء زيارته للطفل المصري.

وأظهر مقطع الفيديو، أمير منطقة المدينة المنورة وهو يتفقد الطفل داخل غرفته بالمستشفى؛ حيث تبادل معه حديثًا قصيرًا، وأهدى له المصحف الشريف ثم قبَّله على جبينه وهو يدعو له بعاجل الشفاء.

ووجه أمير منطقة المدينة المنورة، بتقديم كل الخدمات اللازمة لراحة الطفل المصري عبدالعزيز.

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وتفاعل الكثيرون من المتابعين لحساب إمارة منطقة المدينة المنورة، مع هذه اللفتة، التي وصفوها بالرائعة.

وأجمع رواد «تويتر» على أن هذه اللفتة تُجسِّد القيم الإنسانية في أروع صورها، مُشيرين إلى أن الزيارة تعكس معنى التواضع والمسؤولية والأبوة الحانية.

يُذكر أن الطفل المصري عبدالعزيز فقد والديه إثر حادث مروري مروع، في المدينة المنورة، فيما قام الأهالي باحتواء الطفل ونقله للمستشفى.