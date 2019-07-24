السعودية اليوم / رئيسة الوزراء البريطانية تسلم ملكة بريطانيا خطاب مغادرة المنصب



لندن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

انهت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم رسمياً مراسم مغادرة المنصب بعد تسليمها ملكة بريطانية اليزابيث الثانية في قصر بكنغهام بالاس بلندن.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القادم بوريس جونسون الملكة اليزابيث لأخذ الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.

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18:43ت م

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