السعودية اليوم / اجتماع تشاوري بين أمانة مجلس التعاون والاتحاد الخليجي للبتروكياويات



دبي 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعاً تشاورياً مع الاتحاد الخليجي للبتركيماويات والكيماويات في مقر الاتحاد بمدينة دبي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالسلع البتروكيماوية، والعقبات التي تواجهها في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق, أهمية مثل هذه الاجتماعات للاطلاع على مرئيات مصدري السلع البتروكيماوية بدول مجلس التعاون، والصعوبات التي يواجهونها في تصدير هذه السلع للأسواق الخارجية والأسواق المستهدفة لصادرات دول المجلس، وذلك بهدف أخذها بالاعتبار في المفاوضات المستقبلية لاتفاقيات التجارة لمجلس التعاون.

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18:25ت م

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